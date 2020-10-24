Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM mesajı: Hesap verebilir olmalı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve BM Teşkilatı’nın kuruluşunun 75’inci yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Erdoğan, Türkiye’nin kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM´nin temsil ettiği değerlerin ve çok taraflılık ilkesinin güçlü bir destekçisi ve savunucusu olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin BM´nin barışı koruma operasyonlarına Kore Savaşı´ndan bu yana personel katkısı sağladığını belirterek, “En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) Dostları Grubu’nun eş-başkanlığını yürütüyor, Yoksullukla Mücadele İttifakı´nda sorumluluk üstleniyor, EAGÜ Teknoloji Bankası´na ev sahipliği yapıyoruz. EAGÜ´lerin, mültecilerin ve diğer savunmasız grupların Covid-19 salgınıyla mücadelesine en büyük katkıyı sağlayan ülkelerden biriyiz. Mart ayından bu yana din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, dünya genelinde 154 farklı ülkenin ve sekiz uluslararası kuruluşun destek çağrısına olumlu cevap verdik. Türkiye ayrıca, çevre sorunları, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelede öncü bir rol oynuyor. Bu anlayışla, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi´nin 16´ncı Taraflar Konferansı´na ev sahipliği yapacağız” dedi.

‘EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN 15 ÜYE ARASINDAYIZ’

Türkiye’nin BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan 15 üye devlet arasında olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “İnsani diplomasi ülkemizin BM´de önem ve öncelik atfettiği konuların başında geliyor. 2016 yılında ilk Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Türkiye, insani yardımlarının milli gelirine oranı itibarıyla dünyanın en cömert ülkesidir. Sınırlarımız içinde geçici koruma sağladığımız dört milyona yakın insana ilaveten, kriz bölgelerinde hayatta kalma mücadelesi veren sivillere yönelik de insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ETKİN, ŞEFFAF VE ADİL’

Erdoğan açıklamasının son bölümünde, “BM Teşkilatı’nın daha temsili, demokratik, hesap verebilir, etkin, şeffaf, adil ve insan odaklı bir yapıya kavuşturulması, Covid-19 salgınının da teyit ettiği üzere, mecburiyet arz etmektedir. Bu doğrultuda, başta Güvenlik Konseyi olmak üzere, BM sisteminin reformuna yönelik çabalara ‘Dünya Beşten Büyüktür’ şiarıyla katkıda bulunuyoruz. BM´nin uluslararası barış, istikrar, kalkınma ve adalete katkıda bulunmaya devam edeceği inancıyla, 24 Ekim ‘Birleşmiş Milletler Günü”nü içten dileklerimle kutluyorum” dedi.