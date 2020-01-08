Deprem doğa harikasına acımadı! Yıkıldığı saatler sonra öğrenildi

Porto Riko’yu beşik gibi sallayan depremin ardından birçok kişi evsiz kalmış ve ülkede acil durum ilan edilmişti.

Tarihi değeri olan birçok yapının yıkıldığı deprem sonrası ülkenin Punta Ventana bölgesinde bulunan doğa harikasının da yıkıldığı ortaya çıktı.

Okyanus kıyısında bulunan binlerce yıl içinde şiddetli rüzgarlar ve su hareketleriyle oyulmuş olan kaya parçası depremde yıkıldı.

Binlerce turisti kendine çeken doğa harikasının yıkıldığının açıklanmasının ardından çekilen görüntüler depremin şiddetini gösterir nitelikteydi.