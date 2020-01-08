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Deprem doğa harikasına acımadı! Yıkıldığı saatler sonra öğrenildi

Porto Riko'yu sallayan 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Depremde ülkenin doğa harikalarından birinin de yıkıldığı öğrenildi.

Sozcu.com.tr
00:25 -
Haberler Dünya
Deprem doğa harikasına acımadı! Yıkıldığı saatler sonra öğrenildi

Porto Riko’yu beşik gibi sallayan depremin ardından birçok kişi evsiz kalmış ve ülkede acil durum ilan edilmişti.

Porto Riko’nun doğa harikası depremde yıkıldı.

Tarihi değeri olan birçok yapının yıkıldığı deprem sonrası ülkenin Punta Ventana bölgesinde bulunan doğa harikasının da yıkıldığı ortaya çıktı.

Yıkıldıktan sonra çekilen drone görüntüleri halkta üzüntüye neden oldu. Reuters

Okyanus kıyısında bulunan binlerce yıl içinde şiddetli rüzgarlar ve su hareketleriyle oyulmuş olan kaya parçası depremde yıkıldı.

Binlerce turisti kendine çeken doğa harikasının yıkıldığının açıklanmasının ardından çekilen görüntüler depremin şiddetini gösterir nitelikteydi.

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Son güncelleme: 00:26 08.01.2020
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