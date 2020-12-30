Dünya bu kararı konuşuyor: Güney Amerika’da bir ilk yaşanıyor

Arjantin bugün tarihi bir karar imza attı… Katolik Hıristiyanlığın büyük etkisi altındaki Arjantin’de Senato bugün yapılan oylamada kürtajı resmen yasal ilan etti.

38 evete 29 hayır oy ile oylanan tasarı ile birlikte Arjantin, Güney Amerika’da kürtaja izin veren en büyük ülke oldu. Senato’da 12 saat boyunca büyük tartışma yaşanırken bu sonucun başta Arjantin olmak üzere bölgede de feminist hareketin yayılarak artmasına sebep olacağına dair yorumlar yapıldı.

Kongre binası önünde bekleyen binlerce insan bu kararın alınması üzerine kutlamaya başladı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de daha önce yaptığı açıklamada, tasarının önüne gelmesi durumunda imzalayacağını duyurmuştu.

Onaylanan bu yasa ile kadınlar 14 haftaya kadar hamileliklerini sonlandırabilecek. 14 haftalık süreden sonra bu kararı alacak kadınların ise ya tecavüz gerekçesini ya da sağlık durumunu gerekçe göstermeleri gerekecek.