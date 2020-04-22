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Dünyanın en güzel bayrağı anketinde Türk Bayrağı 1’inci sırada!

İspanya'da tirajı yüksek gazetelerden spor gazetesi Marca, internet sitesinde 4 gün önce “Dünyanın en güzel bayrağı” anketini başlattı. 42 ülkenin katıldığı ankette Türk Bayrağı 256 bin 700 oyla 1'inci sırada yer aldı.

Sozcu.com.tr
17:30 -
Haberler Dünya
Dünyanın en güzel bayrağı anketinde Türk Bayrağı 1’inci sırada!

Marca Gazetesi, yayımladığı ankette, “Kalbinizle değil, aklınızla oy kullanmaya çalışın. Sonuç ne olacak?” şeklinde açıklamaya yer verirken, kullanıcıların büyük çoğunluğunun Türk Bayrağına oy verdiği görüldü.

TÜRKİYE 1’İNCİ SIRADA

Gazetenin internet sitesinde en güzel bayrak oylamasına 42 ülke katıldı. İnternet üzerinden yapılan ankettte Türk Bayrağı 256 bin 700 oyla 1’inci sırada yer aldı. İspanya 39 bin 100 oy ile 2’inci, ABD 10 bin 200 oyla 3’üncü, Brazilya 8 bin 500 oyla 4’üncü sırada yer aldı.

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