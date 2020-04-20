Esad ve Zarif’ten ‘maskeli’ görüşme!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif başkanlığındaki heyeti kabul etti. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, ziyarette corona virüsü ile mücadele en önemli başlıktı.

Esad ve Zarif, ABD’nin pandemiye rağmen yaptırımları kaldırmamasını eleştirdi. Haberde Esad’ın “Corona virüsü ile mücadele batının başarısızlığını ortaya çıkardı. Salgın, batılı ülkelerin kendi vatandaşları yerine bazı zümrelere hizmet ettiğini gösterdi” ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca “Zarif, ABD’nin yatırımları kaldırmamasını insanlık dışı olarak değerlendirdi” denildi.

İŞBİRLİĞİNİN SÜRMESİ KARARLAŞTIRILDI

SANA’nın haberine göre ayrıca iki ile arasındaki işbirliği ve yatırımların sürmesi yönünde de anlaşma sağlandı. Haberde bununla ilgili olarak “İki lider, atılacak adımların her iki ülke çıkarına olması için mutabık kaldı” denildi.

Suriye heyetinde görüşmeye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Yardımcısı Faysal Miktad ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Buseyna Şaban da katıldı.