Fransa’da kapalı alanlarda maske zorunluğu geliyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 1 Ağustos’tan itibaren halka açık kapalı alanlarda uygulamayı düşündüklerini açıkladığı maske takma zorunluluğunun detayları belli oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 20 Temmuz’dan itibaren Fransa’daki bankalar, dükkanlar ve kapalı market yerlerinde maske takmak zorunlu olacak.

Pazartesi gününden itibaren devreye girecek uygulamanın vaka sayılarındaki azalmaya destek vermesi bekleniyor.

Fransa’da 65 binin üzerinde aktif vaka ve 30 binden fazla can kaybı yaşandı.

Ülkede salgının ilk gününden itibaren 174 binden faza vaka tespit edildi.