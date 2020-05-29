Fransa’da Macron’u zora sokan skandal! 1.6 milyar maskeyi salgından günler önce yok etmiş

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında krize yol açarken, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Sağlık çalışanları hastaları hayatta tutmak için gece gündüz demeden çalışırken, maske ve koruyucu kıyafet yetersizlikleri uluslararası basının gündemini günlerce meşgul etti.

Pek çok ülkede sağlıkçılar maskesiz çalışmak zorunda kalırken, kıyafet bulamayanlar da çöp poşetleriyle göreve koştu. Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa’da maskelerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

1.7 MİLYAR STOK VARDI



The Times’ın haberine göre SARS ve domuz gribi krizlerinden sonra ülkede alınan önlemler kapsamında tıbbi ekipman stokları artırılırken, 1.7 milyar maske bulundurulduğu belirtiliyor. Corona virüsü salgını patlak vermeden kısa süre önce eskime faktörünün de etkisiyle 1.6 milyar maskenin imha edildiği iddia edildi.

35 SAĞLIKÇI ÖLDÜ

Ancak imha edilen maskelerin yerine yenisi konulmayınca, salgın başladıktan sonra ülkede 117 milyon maske kaldı. Bu nedenle binlerce sağlık çalışanı maskelere erişmekte zorlandı. Ülke genelinde resmi rakamlara göre 35 sağlık çalışanı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybederken, Fransız kamuoyu maske teminini sağlamayan Macron hükümetine ağır eleştiriler yöneltiyor.

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