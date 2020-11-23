Fransa’da nefesler tutuldu: Eski cumhurbaşkanı hakim karşısına çıkıyor

Fransa’da gündem eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy… 2007-2012 yılları arasında Fransa’yı yöneten Sarkozy, bugün yargıca rüşvet vermeye çalışmak iddiasıyla hakim karşına çıkacak. Sarkozy’nin 2007 başkanlık kampanyası için ünlü kozmetik firması mirasçısı Liliane Bettencourt’tan yasadışı ödemeleri kabul ettiği iddialarına ilişkin bir soruşturma hakkında gizli bilgiler talep ettiği yargıç Gilbert Azibert’e Monaco’da iş bulmayı teklif ettiği iddia ediliyor.

Sarkozy, aleyhindeki tüm soruşturmalarda haksızlık olduğunu söylemiş ve davaların düşmesi için mücadele etmişti. Soruşturmayı yürüten müfettişler, Sarkozy’nin 2007’deki başkanlık seçimi kampanyasında Libya’nın finansmanı iddialarını araştırırken, 2013 yılından beri Sarkozy ve avukatı Thierry Herzog arasındaki konuşmaları dinliyorlardı.

KULLAN-AT TELEFON KULLANDILAR

Dinlemeler sırasında müfettişler, Sarkozy ve avukatının sahte isimle kayıtlı cep telefonlarını kullanarak iletişim kurduğunu öğrendi. Sarkozy’nin telefonu Paul Bismuth adına kayıtlıydı. Dinlemeler sonucunda Sarkozy ile avukatı Herzogun, Liliane Bettencourt soruşturması hakkında bilgi sahibi olan yargıç Gilbert Azibert’le iletişime geçmeyi planladıkları ortaya çıktı. Nicolas Sarkozy, bugün bu iddialar çerçevesinde hakim karşısına çıkacak.