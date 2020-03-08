Gazeteci gibi geldiler, göçmenlere saldırdılar! Hitler’in torunları Midilli’ye indi

Türkiye’nin sınırları açmasından sonra mültecilerden bir kısmı Yunanistan'a geçerken, Avrupa çirkin yüzünü göstermeye başladı.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından “terör örgütü“ olarak takip edilen aşırı sağcı “Özdeş Hareket“ (IB) isimli Neonazi grubun bir çok üyesi, Midilli Adası'na geçti.

Almanya ve Avusturya'dan, “aşırı sağcı bir dergiye yazdıkları için” gazeteci kimliği altında Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçen grup mültecilere saldırdı.

Gruptan bazıları teşhis edildi ve aralarında Almanya'da adam yaralamaktan ceza almış olan Neonazi Mario Müller'in de olduğu belirlendi. Müller, Alman aşırı sağcı Milliyetçi Demokrat Parti (NPD) taraftarı ve Özdeş Hareket’in liderlerinden biri.

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Midilli'deki aşırı sağcı Yunanlar da, neonazilerle birlikte hareket ediyor ve göçmenlere birlikte saldırılar düzenliyor.

Aşırı sağcılar tarafından saldırıya uğrayıp kanlar için kalan Ahmas Hassan (22), Alman ırkçıların elinden ağır yaralı olarak kurtulabildi.

Aşırı sağcıları, Yunan polisinin desteklediği belirtiliyor. Göçmenlere saldıran Mario Müller ile arkadaşı Jonathan S. de çıkan kargaşada hafif şekilde yaralandı.

Bazı Yunanlar, “Ya yüzerek Ada'dan ayrılırlar ya da Neonazileri üzerlerine göndermeye devam edeceğiz“ dedi. Neonazi grubundan yapılan açıklamada, “Bu adada, antifaşist diye anılan fareler var“ denildi. Midilli'deki bazı gruplar da, aşırı sağcıların Yunanistan’ın yanında bulunmaktan memnun olduklarını dile getirdi.