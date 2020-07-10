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Son dakika… Gölde kaybolan ünlü oyuncu Naya Rivera’nın son görüntüleri ortaya çıktı

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte Piru Gölü'ne açıldıktan sonra ortadan kaybolan ünlü oyuncu Naya Rivera'nın son görüntüleri paylaşıldı. Rivera limana geldikten sonra tekneyle açılırken görülüyor.

Sozcu.com.tr
10:36 -
Haberler Dünya

ABD medyası dün televizyon dünyasından gelen şok edici bir haberle sarsıldı. Glee dizisiyle üne kavuşan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü’ne açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Naya Rivera.

Rivera’nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulundu. Üzerinde can yeleği bulunan küçük çocuk, polislere yüzmek için göle gittiklerini, annesinin suya atladıktan sonra bir daha geri dönmediğini söyledi.

Naya Rivera ve oğlu.

Bölgede arama çalışmaları başlatılırken, Ventura Şerif Ofisi ünlü oyuncunun son görüntülerini paylaştı. Söz konusu görüntülerde Rivera kendi aracıyla limana geliyor. Oğlu Josey’i yanına alan oyuncu, kiralama ofisine gittikten sonra tekneyle açılarak gözden kayboluyor.

Rivera ve oğlunun limana geldikleri anları gösteren görüntüler.

Görüntüleri incelemeye alan ekipler, Rivera’nın bulunmasına yönelik ümitlerin de azaldığını açıkladı. Göldeki görüş mesafesinin çok düşük olduğunu belirten yetkililer, boğulmuş olduğu ihtimali üzerinde durulan genç kadının cesedinin asla bulunamayabileceğini ifade etti.

Öte yandan 4 yaşındaki Josey’nin Rivera’nın eski eşi olan Ryan Dorsey’e teslim edildiği açıklandı.

ABD oyuncu son dakika
Son güncelleme: 10:52 10.07.2020
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