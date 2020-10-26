Guardian’dan Erdoğan-Macron gerilimi yorumu: İkisinin de işine yarıyor

Doğu Akdeniz’deki kriz nedeniyle karşı karşıya gelen Türkiye ve Fransa, son olarak Samuel Paty isimli öğretmenin Hz. Muhammed ile alay eden bir karikatürü sınıfta göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesiyle bir kez daha gerildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde Avrupa'da artan İslam karşıtlığını eleştirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da hedef alarak, “Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol” ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞRILMIŞTI



Erdoğan'ın sözleri Fransa'da büyük tepki çekerken, Elysee Sarayı, Türkiye Büyükelçisi Herve Magro'nun istişarelerde bulunmak için ülkeye geri çağrıldığını açıklamıştı.

Tansiyonun arttığı bu hamlelerin ardından İngiliz Guardian gazetesi çarpıcı bir yorumda bulundu. Patrick Wintour imzalı makalede tartışmayı sürdürmenin her iki liderin de yararına olduğu belirtiliyor.

‘MEYDAN OKUYACAĞINI GÖSTERMELİ’



Söz konusu makalede şu ifadeler yer alıyor:

“Ankara’yı özellikle öfkelendiren, Macron’un Fransa’nın laik değerlerini radikal İslam’a karşı korumak için bir kampanya başlatması. Sınıfında Hz. Muhammed’in karikatürünü gösteren bir öğretmenin öldürülmesi bu tartışmayı yeniden canlandırdı.

Her iki cumhurbaşkanın da tartışmayı sürdürmek için iç siyasi nedenleri var. Macron’un en az sağdaki muhalifleri kadar İslami aşırılığa meydan okuyabileceğini göstermesi gerekiyor. Erdoğan da ülkesinde kamuoyu baskısı altında ve giderek kendisini İslam dünyasında Sünni hareketin lideri olarak sunmaya çalışıyor.”

İlginizi Çekebilir Türkiye-Fransa gerilimi: Erdoğan'ın sözlerine karşı yeni önlemler gelebilir