Gürcistan’da corona virüsü vakaları 100’ü geçti

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artıyor.

Gürcistan hükümeti tarafından corona virüsü salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede corona virüsü teşhisi konan kişi sayısının 103’e ulaştığı aktarıldı.

Hükümet, 5 bin 114 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğunu duyururken, 263 kişinin doktor gözetiminde tutulduğunu, 20 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Gürcistan hükümeti corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında bugün itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.(İHA)