Hapiste intihar eden milyarder Epstein’la ilgili flaş gelişme! Savcılık: Yanlışlıkla oldu

Jeffrey Epstein’ın ilk intihar girişimiyle ilgili görüntülerin kaybolduğu, Temmuz’da başka bir suçtan kendisiyle aynı hücrede kalan Nicholas Tartaglione adlı eski polis memurunun yaptığı başvuruyla ortaya çıktı.

Avukatı bu görüntüleri cinayetten yargılanan Tartaglione’nin hapisteki iyi halini kanıtlamak için talep etti. Avukatına göre Tartaglione Epstein’a hücrede yardım etti.

Ancak savcılığın cevabında, intihar girişiminin yaşandığı 25 Temmuz’daki video kaydında Epstein’ın kaldığı hücrenin değil başka bir hücrenin görüntülerinin çıktığı belirtildi. Açıklamada bunun “teknik bir sorundan kaynaklandığı” öne sürüldü.

AĞUSTOS’TA ÖLÜ BULUNDU



BBC’nin aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in oğlu Prens Andrew ile yakın ilişkisi olduğu belirtilen Epstein geçen Ağustos’ta hücresinde ölü bulunmuştu. Bazıları 14 yaşında olan onlarca kız çocuğunu taciz ettiği de öne sürülen Epstein, 7 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Epstein, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinden sonra 25 Temmuz’da hücresinde baygın halde bulunmuştu. Boynunda izler fark edilen Epstein başka bir hücreye nakledilmiş ve intihar gözetimine alınmıştı. Ancak Epstein’ın 10 Ağustos’ta kendini asarak yaşamına son verdiği açıklandı.