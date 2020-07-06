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Havada akılalmaz kovalamaca! Uyuşturucu kartelinin uçağı otoyola indirildi

Meksika'da Hava Kuvvetleri tarafından kıstırılan uyuşturucu kartelinin uçağı otoyola acil iniş yaptı. Güvenlik güçleriyle çatışan çete üyeleri uçağı ateşe verdi.

Sozcu.com.tr
09:06 -
Haberler Dünya
Havada akılalmaz kovalamaca! Uyuşturucu kartelinin uçağı otoyola indirildi

Meksika’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir uyuşturucu karteline ait uçak, Meksika Hava Kuvvetleri tarafından takibe alındı.

Uçak, Hava Kuvvetleri’nin müdahalesi sonucu Quintana Roo eyaletinde otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Foto: Reuters.

Burada güvenlik güçleriyle çatışmaya giren çete üyeleri, uçağı ateşe vererek kayıplara karıştı. Uçak yoğun uğraşlar sonucu söndürülürken, aramalarda içinin boş olduğu tespit edildi.

Foto: Reuters.

Yetkililer uçağın uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son güncelleme: 09:12 06.07.2020
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