Hollanda Türk vatandaşlarına seyahat yasağını esnetiyor!

Hollanda, pandemi sürecinde uygulanan seyahat kısıtlamaları ve vize başvurularının iptal edilmesi nedeniyle özellikle iş insanlarından gelen yoğun şikayetlerle karşı karşıya kaldı.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği, uygulanan seyahat kısıtlamalarının küçük ve orta işletmeler dahil ticari yaşamı ve spor faaliyetlerini ciddi biçimde etkilediğini bildirerek, seyahat yasakları konusunda yeni bir düzenleme önerisinde bulundu.

Hollanda hükümeti, bu öneriyi olumlu karşılayarak, Cuma günkü bakanlar kurulu toplantısında, düzenlemeyi seyahat yasağı uygulanan Avrupa Birliği (AB) dışındaki diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletti.

GAZETECİLER İÇİN DE YOLDA

Alınan karara göre Türkiye’deki profesyonel sporcular 14 Eylül, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de dahil olduğu iş çevreleri de 21 Eylül’den itibaren Hollanda temsilciliklerine Schengen vizesi başvurusunda bulunabilecekler.

Hollanda’nın, kültürel ve yaratıcı sektörler, gazeteciler ve araştırmacılar için de kısıtlamaların kaldırılması için bir düzenleme hazırlayaması bekleniyor.