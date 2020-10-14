İlham Aliyev duyurdu! 8 bölge daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında tırmanan gerilim dinmek bilmiyor… 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda hafta sonunda Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes anlaşması imzalanırken, Ermenistan'ın sivilleri hedef almaya devam etmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Çatışmaların başladığı günden beri yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği olaylarda Ermenistan başta Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence olmak üzere birçok noktaya saldırmış ve onlarca insanın ölümüne sebep olurken, yüzlerce insanı yaralamış ve çok sayıda ev, bina ve aracı kullanılamaz hale getirmişti.

ALİYEV: 8 BÖLGE DAHA KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fuzuli bölgesinin Garadağlı, Hatunbulaq, Qarakollu köyleri ile Hocavend'in Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerinin Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

BALİSTİK FÜZE SİSTEMİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan´ın, Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde balistik füze sistemi konuşlandırdığı ve bu füze sisteminin Azerbaycan sivil halkını hedef aldığı belirtildi.

Azerbaycan ordusu, meşru bir askeri hedef olarak füze sistemini etkisiz hale getirdi. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* Ermenistan füze sistemlerinin Gence, Mingaçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivil nüfusu ve altyapıyı hedefliyor.

* Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'de işlediği savaş suçuna benzer başka bir olayın tekrarını engellemek ve bir füze saldırısını önlemek için önleyici tedbirler aldı.

* Sonuç olarak, ateşlemeye hazır duruma getirilen operasyonel-taktik füze sistemleri, meşru bir askeri hedef olarak tarafımızdan etkisiz hale getirildi. (Reuters, İHA)

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