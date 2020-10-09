İlham Aliyev, Türk savaş uçakları ile ilgili açıklama yaptı

Dağlık Karabağ üzerinden tansiyonun yükseldiği Bakü-Erivan hattında dün gece Rusya Devlet Başkanı Putin’in duruma müdahale ederek her iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova’ya çağırmasıyla birlikte yumuşama süreci devam ediyor…



27 Eylül’den beri yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği ve özellikle son günlerde Ermenistan ordusunun Azerbaycan’da sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığı gerilimde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bir açıklama yaptı. Ermenistan’ın sık sık öne sürdüğü, “Türkiye çatışmalarda Azerbaycan’a destek oluyor” ve “Türklere ait F-16’lar Ermeni uçaklarını düşürdü” iddialarına yanıt veren Aliyev, böyle bir durumun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

CNN’e konuşan Aliyev, “Türkiye’ye ait F-16’lar Dağlık Karabağ’daki gerilim artmadan önce gelmişti. F-16’ların yerde olduklarını söyleyebilirim. Bir askeri tatbikat için gelmişlerdi. Fakat bu süreçte havalanmadılar ve herhangi bir çatışmaya katılmadılar” dedi.

2019 yılında Azerbaycan ve Türkiye’nin bir dizi askeri tatbikat yaptığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

27 Eylül'de Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan gerilim bir haftayı aşkın bir süredir devam ediyor… O günden beri yaşanan çatışmalarda 250'den fazla insan yaşamını yitirirken çok sayıda insan da yaralandı.

Saldırılar özellikle son günlerde Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillerin yoğun yaşadığı bölgelerde meydana geldi. Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'ye düzenlenen saldırıda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

GERİLİMİN SEBEBİ ÇOK DERİN

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991 yılında ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

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