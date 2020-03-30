İngiltere bilanço ağırlaşıyor! Etkinlik merkezleri hastaneye dönüştürülüyor

Corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'de sağlık sistemi artan talebi karşılamak için yeni önlemler almaya devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra’daki sergi ve konferans merkezi olan ExCel Centre, corona virüsü mücadele kapsamında 4 bin yatak kapasitesine sahip bir hastaneye dönüştürülüyor.

İngiliz askerlerinin çalışmalarıyla 4 bin yataklı yeni NHS Nightingale Hastanesi’ne son eklemeler yapılırken, bu hafta açılması planlanan hastanenin başlangıçta solunum cihazı ve oksijen makineleri ile donatılmış şekilde ilk etapta 500 yatak kapasitesiyle hizmete başlaması bekleniyor.

Öte yandan, Galler Ulusal Stadyumu olan Principality Stadyumu’nun da corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 2 bin yatak kapasiteli bir hastaneye dönüştürülmesine başlandı.

İngiltere'de toplam corona virüsü vakası 22 bin 141'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 408'e ulaştı.(İHA)