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İngiltere Harry ve Boris’i konuşuyor! ‘Açaydım kollarımı…’

Kameralar karşısında verdiği ilginç pozlarla sosyal medyada sık sık konuşulan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yine gündem olacak karelere imza attı. Londra'daki bir etkinlikte önce havalara uçan Johnson, ardından Prens Harry ile karşı karşıya geldi. Kraliyet görevlerinden ayrılarak İngiltere'yi adeta ikiye bölen Harry'e doğru kollarını açan Johnson renkli görüntüler sergiledi.

Mert YILMAZ
15:37 -
Haberler Dünya
İngiltere Harry ve Boris’i konuşuyor! ‘Açaydım kollarımı…’

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Britanya-Afrika yatırım zirvesi renkli görüntülere sahne oldu. 21 Afrika ülkesinin liderlerini ağırlayan Boris Johnson, kürsüde yaptığı konuşmanın ardından zirvenin düzenlendiği alandaki stantları gezdi.

Johnson sistemi yakından inceledi.

Pavegen şirketinin standını yakından inceleyen Johnson, adımları enerjiye çeviren sistemle ilgili bilgi aldı. Küçük bir test de yapan Johnson havaya zıplarken, kendisini takip eden foto muhabirleri o anları kare kare görüntüledi.

Johnson’ın Prens Harry karşısındaki oturma tarzı dikkat çekti.

Johnson’ın neşeli hallerinin yanı sıra, Kraliyet unvanı ve görevlerini bırakan Prens Harry de zirvede gözlerin çevrildiği isim oldu.

Başbakan Johnson’la beraber Afrikalı liderleri ağırlayan Prens Harry, ikili görüşmelerde de bulundu.

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Son güncelleme: 15:47 20.01.2020
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