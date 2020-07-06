İran’da vekillerden Ruhani’ye karşı adım! Meclis’te ifade vermesi için imza topladılar

İran’da milletvekilleri hükümetin ekonomik politikalarının neden olduğu sorunlarla ilgili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hakkında meclise gensoru önergesi verdi.

Reuters’ın haberine göre söz konusu önerge Ruhani’nin azledilmesiyle sonuçlanabilecek bir süreci başlatan adım olabilir.

İran 2018 yılında yeniden yürürlüğe giren ABD yaptırımları nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Artan enflasyon ve işsizliğe riyalin değer kaybı ve corona virüsün etkileri de eklenince halk zor günler geçiriyor.

120 VEKİL İMZALADI

Tasnim haber ajansının haberine göre 290 milletvekilinden 120’sinin imzalayıp parlamento başkanlığına yaptığı başvuru ile Ruhani’nin ekonomik sıkıntılarla ilgili soruları cevaplaması talep edildi. Gensoru teklifinin yürürlüğe girebilmesi için başkanlığın onayı gerekiyor.

Ancak analistler İran dini lideri Hameney’in ABD’nin baskılarına karşı tüm kurumları birlikte hareket etmeye çağırdığı şu günlerde bu teklifin onay alamayabileceğini belirtiyor.