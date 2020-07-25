İspanya’da artan vakaların ardından yeni tedbirler açıklandı!

Corona virüsüne karşı verilen mücadelede ağır darbe alan İspanya’da, olağanüstü şekilde artan yeni vakalar nedeniyle Katalonya bölgesindeki bazı işlermelerin kapatılmasına karar verildi.

15 gün sürecek kapatma tedbirinin sonucunda özellikle ünlü plajların ve gece kulüplerinin bulunduğu Katolanya’daki şehirlerde turizmin ağır yara alabileceği öne sürülüyor.

Kumarhanelerin de açılma ve kapanma saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtilirken İspanya’da iki haftanın vaka rekoru kırıldı ve son 24 saatte 280 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.