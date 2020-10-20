Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İspanya’da vaka sayısı 1 milyonu aştı: Çok zor haftalar geliyor

İspanya Bakanlar Kurulu’nun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Salvador Illa, uyarılarda bulundu. Hareketliliğin ve temasın azaltılması uyarısında bulunan Illa, “Çok zor haftalar geliyor” diyerek İspanyolları evlerinde kalmaya davet etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:19, 20/10/2020
Haberler Dünya
İspanya’da vaka sayısı 1 milyonu aştı: Çok zor haftalar geliyor

“Kış geliyor. İkinci dalga artık bir tehdit değil. Avrupa çapında bir gerçeklik” itirafında bulunan Illa, yasal önlemlerden çok halktan daha fazla çaba ve bilinç istedi.

Herkesin tetikte olması gerektiği söyleyen Sağlık Bakanı Illa, “Kimsenin rahatlayamayacağımızı bilmesi önemlidir” uyarısı yaptı. Önlem olarak el yıkamaya, maske kullanımına, kapalı alanların sürekli havalandırılmasına ve iki metrelik sosyal mesafeye dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Salvador Illa, hükumetin Madrid ve diğer bölgelerde sokağa çıkma yasağının uygulamasını gündeme getirebileceğini söyledi, vatandaşları hareketliliği azaltmaya çağırdı.

24 Ekim’de sona erecek Madrid’deki alarm durumuyla ilgili yasal alternatifler üzerinde çalıştıklarını açıklayarak bölgede vaka sayısını azaltmak için sıkı önlemler almaya devam etmek zorunda olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın son 24 saatlik raporuna göre, ülkede 37 bin 889 yeni vaka tespit edildi ve 217 kişi hayatını kaybetti. Son verilerle İspanya'da toplam 33 bin 992 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 1 milyonu aştı. (İHA)

İlginizi ÇekebilirCorona virüsü salgınında son durum: Türkiye ve Rusya gündemdeCorona virüsü salgınında son durum: Türkiye ve Rusya gündemde İlginizi ÇekebilirÇin'in 'süper zenginleri' corona sürecinde 1.5 trilyon dolar daha zenginleştiÇin'in 'süper zenginleri' corona sürecinde 1.5 trilyon dolar daha zenginleşti
Avrupa Bakanlar Kurulu Çin Corona Dolar Ekonomi İspanya Rusya Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more