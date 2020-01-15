Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İsrail, Mısır’a doğal gaz ihraç etmeye başladı

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail'den Mısır'a doğal gaz ihracatının başladığını açıkladı. Anlaşmaya göre İsrail, Mısır'a 10 yıl boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı ihraç edecek.

19:39 -
Haberler Dünya

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail’den Mısır’a doğal gaz ihracatının başlatıldığını açıkladı. “Bu tarihi bir an” ifadelerini kullanan Steinitz, “Bu adım İsrail’i enerji alanında bölgesel bir güç haline getirecek” dedi.

ANLAŞMASININ SÜRESİ 10 YIL

Öte yandan İsrail’den Mısır’a 2018 yılında doğal gaz ihracatı konusunda İsrail’in Delek Şirketi ile Mısır’ın Dolphinus Şirketi arasında anlaşma imzalanmıştı.

İLGİLİ HABERDoğu Akdeniz enerji kıskacındaDoğu Akdeniz enerji kıskacında

Anlaşmaya göre İsrail, Mısır’a 10 yıl boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı ihraç edecek. İsrail, Mısır’ın ardından Ürdün’e de doğal gaz ihracatına başlaması planlıyor. İHA

Dolar Ekonomi İsrail Mısır Musul Türkiye ÜRDÜN
Son güncelleme: 00:27 16.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more