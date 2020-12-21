İşte corona aşısının tam içeriği: Domuz jelatini yok ama alkol var

Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının içindeki kullanım ve tavsiye bilgilerinde, hamilelere, emziren kadınlara, iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenlere tavsiye edilmediği daha önce duyurulmuştu. Şimdi ise aşının tüm bileşenleri ortaya çıktı.

Aşı, 1.8 mililitre tuzlu su eriyiği ile sulandırılmış durumda. Aşının içinde temel olarak şu maddeler yer alıyor: Natriumchlorid (Sıcak suda erimiş tuz), kalsiyum klorid, zakarin (şeker) ve su.

AŞININ İÇİNDE BUNLAR VAR

Bunun dışındaki tüm içerik ise şöyle:

– ALC-0315 = (4-Hydroxybutyl)azandiyl)bis (Hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoat)

– ALC-0159 = 2-[(Polyethylenglykol)-2000>-N,N-ditetradecylacetamid

– 2-Distearoyl-sn-glycero-3 phosphocholin

– Cholesterol

– Kaliumdihydrogenphosphat

– Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat

Aşının kullanımı ise, “BNT162b2 aşısı, çok dozlu flakonlarda hazırlanmıştır, bu nedenle konsantre kullanımdan önce seyreltilmelidir. Seyreltildikten sonra, flakon (0,45 mi) 5 doz 0,3 ml aşı içerir. Bu daha sonra hastaya 21 gün arayla 0,3 ml’lik iki doz halinde kas içinden verilir. Önemli: Kullanılmamış seyreltilmiş aşı altı saat içinde imha edilmelidir” ifadeleriyle anlatılıyor.

VE YAN ETKİLERİ

Aşının güvenirliği ve sonuçları, ABD, Avrupa, Türkiye, Güney Afrika ve Güney Amerika’da 16 yaş ve üzeri denekleri içeren iki klinik çalışmada araştırıldı. En yaygın yan etkiler şunlardı:

– Enjeksiyon noktasında ağrı (% 80’den fazla)

– Yorgunluk (% 60’tan fazla)

– Baş ağrısı (% 50’den fazla)

– Kas ağrısı (% 30’dan fazla)

– Titreme (% 30’dan fazla)

– Eklem ağrısı (% 20’den fazla)

– Ateş (% 10’dan fazla)

ETKİ SÜRESİ BİLİNMİYOR

Prospektüste aşının amacının 16 yaşından büyükleri corona virüsünden korumak olduğuna değinilmiş ve 16 yaşın altındakilere ne gibi sonuçlar doğuracağı, etkisi tam bilinmediği için uygulanmaması gerektiği tavsiye edilmiş. Koruyucu etkinin ne kadar süreceği de henüz bilinmiyor.