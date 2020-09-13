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İtalya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu! 7 bin kişi tahliye edildi

İtalya’nın Palermo kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.

Sozcu.com.tr
23:09 -
Haberler Dünya

İtalya'nın Palermo kentinde demiryolu inşaatı sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu.

Palermo Limanı ile Pian dell'Aia bölgesi ve yakınlarında yaşayan yaklaşık 7 bin kişi bomba imha operasyonu sırasında zarar görmemeleri için tahliye edildi.

FOTO: İHA

6,5 SAATTE İMHA EDİLDİ

Yetkililer bombanın 272 kilogram olduğunu ve bunun 100 kilogramının patlayıcı madde içerdiğini aktardı.

Yaklaşık 6,5 saat süren imha operasyonu sonrası açıklama yapan Sivil Koruma Departmanı yetkilisi Gianfranco Fontana, bombanın patlaması halinde bölgede büyük bir yıkıma neden olabileceğini ifade etti. (İHA)

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Son güncelleme: 23:13 13.09.2020
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