Corona vakalarının arttığı İsrail’de ‘karantina’ kararı alındı!

Corona virüsü salgını tüm dünyada yeniden etkisini arttırmaya devam ederken birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye devam ediyor.

İsrail'de corona virüsü salgınında yaşanan vaka artışları nedeni ile yeniden karantina uygulanmasına karar verildi. Bu akşam geç saatlerde yapılan kabine toplantısı sonrası 18 Eylül'den itibaren ülke genelinde 3 hafta boyunca karantina uygulanacağı belirtildi.

EVDEN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

Karantina süresince market ve eczane gibi hayati öneme sahip yerler dışında birçok işletmenin kapatılması ve evden çalışma sistemine geçilmesi bekleniyor. Ülkede özel eğitim veren kurumlar dışındaki tüm eğitim kurumlarının uzaktan eğitime dönmesi planlanıyor.

İsrail İskan Bakanı Yaakov Litzman ise bugün yaptığı açıklamada kısıtlamaların geri getirilmesiyle 27 Eylül'de başlayacak olan Yom Kippur’un Yahudi halkı tarafından kutlanmasına engel olunacağını belirtmiş ve istifa etmişti.

Öte yandan yaklaşık 9,2 milyon nüfusa sahip olan İsrail'de bugüne kadar 153 bin 759 kişide corona virüsü tespit edilirken bin 108 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Ülkede son 6 gündür günlük vaka sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor. (İHA)

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