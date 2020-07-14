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Kardeş ülkede vaka sayısı 25 bini aştı

Azerbaycan'da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 543 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 25 bin 113'e yükseldi.

21:23 -
Haberler Dünya
Kardeş ülkede vaka sayısı 25 bini aştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 543 vaka tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 510 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

VAKA SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ

Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 25 bin 113’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 319’a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 16 bin 150’ye ulaştı. Azerbaycan’da şu ana kadar toplam 584 bin 466 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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