Kıbrıs’ta corona virüsü vaka sayısı artıyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada bugün 328 kişiye test yapıldığını belirtirken, 7 yeni corona virüsü vakasının daha tespit edildiğini duyurdu.

Pilli, KKTC'de toplam corona virüsü vaka sayısının 88’e ulaştığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 2 bin 327 test yapıldığını ifade ederken, KKTC'de corona virüsü nedeni ile 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Pilli, 1 kişinin corona virüsü nedeni ile yoğun bakımda olduğunu belirtirken, 29 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.(İHA)

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