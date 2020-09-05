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KKTC’ye gelecek olanlara karantina şartı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü vakalarında yaşanan artışın ardından yurt dışından gelecek olan yolculara bu geceden itibaren 7 ile 14 gün arasında karantina şartı getirildi.

Sozcu.com.tr
20:24 -
Haberler Dünya
KKTC’ye gelecek olanlara karantina şartı!

Corona virüsü vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.

Toplantıda Türkiye'den ve üçüncü ülkelerden KKTC’ye gelecek olan yolculara bu geceden itibaren 7 ile 14 gün arasında karantina şartı getirilirken KKTC’ye 3 gün süre ile gelenlere ise sadece çift PCR testi uygulaması yapılacak.

4 EYLÜL’DE 10 VAKAYA RASTLANMIŞTI

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını ve 5 kişinin taburcu edildiğini açıklamıştı. İHA

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Son güncelleme: 20:25 05.09.2020
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