Korkutan görüntü! Bir ülke büyüklüğündeki kütle böyle yok oldu

Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus Sentinel-1 uydusu tarafından Şubat 2019'dan itibaren çekilen fotoğrafların bir yıllık hızlandırılmış videosunda ortaya çıkan görüntülerde Pine Island Buzulu kırılarak yok oluyor.

Malta büyüklüğündeki buzulun yüz ölçümü yaklaşık 300 kilometre kare olduğu bildirildi.

2016’da imzalanan Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkeler sıcaklık artışının dünya genelinde 1,5 derecede kalması için çaba göstermeyi kararlaştırmıştı.

Ancak raporu hazırlayan iklim uzmanları, ‘en iyi senaryo’ olarak adlandırılan bu durumda bile dağ buzullarının üçte birinin eriyeceğini ortaya koydu.

Bunun nedeni olarak sera gazı etkisi yapan gazların yüksek rakımlarda daha fazla bulunması ve dolayısıyla dağlık alanları daha olumsuz etkilemesi gösteriliyor. DHA

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