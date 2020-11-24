Koyunları saymaya gittiler… Dev monolit sütun buldular

ABD’nin Utah eyaletinde helikopterle yol devriyesi yapan bir polis ekibi, geçtiğimiz günlerde Amerikan yaban koyunu popülasyonunu kontrol etmek için vahşi yaşam yetkilileriyle beraber ücra arazilerde göreve çıktı.

Tepelerin ve vadilerin arasında dolaşan ekip, bir aralıktan tanımlanamayan bir cisim fark etti. Parlak metal görüntüsüyle dikkat çeken cismin yanına inen ekip, bunun bir tür monolit sütun olduğuna kanaat getirdi.

Yaklaşık 3 metre boyunda olduğu tahmin edilen sütunun toprağa gömülü olduğu, ancak sonradan yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ekip buldukları cisimle ilgili sosyal medyadan da paylaşım yaparken, sütunu bulmaya çalışacakların arazide hayatını riske atmamak için keşfin yerini gizli tuttu.

‘A SPACE ODYSSEY HAYRANI OLABİLİR’



Yerel kanal KSLTV’ye konuşan helikopter pilotu, “Bunca yıldır burada uçuyorum, şu ana kadar karşılaştığım en tuhaf şey. Tam üzerinden geçerken ekipteki bir biyolog onu fark etti. ‘Hey dön hemen, gidip onun ne olduğuna bakmamız gerek’ dedi. Yeni bir sanatçının eseri ya da 2001: A Space Odyssey filminin bir hayranı olabilir” ifadelerini kullandı.