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Maske takmayan kadına hizmet vermeyen Starbucks çalışanı 60 bin dolar bahşiş aldı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Starbucks'ta çalışan genç, kadın müşterinin maske takmaması üzerine kendisine hizmet veremeyeceğini belirtti. Kadın ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla genci rencide etmek istedi. Ancak paylaşımın yayılmasının ardından 'doğru olanı' yaptığı belirtilen gence 60 bin dolara yakın bahşiş verildi.

20:00 -
Haberler Dünya
Maske takmayan kadına hizmet vermeyen Starbucks çalışanı 60 bin dolar bahşiş aldı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) San Diego kentinde bir müşteri maske takmadığı gerekçesiyle siparişini almayan Starbucks çalışanını sosyal medyada ifşa etti ancak müşterinin bu adımı ters tepti.

Müşterinin siparişini almayan Lenin Gutierrez adlı genç çalışanı haklı bulan binlerce kişi internetten düzenlediği yardım kampanyasıyla kısa sürede en az 60 bin dolarlık bahşiş topladı.

Maske takmayan kadın kendisine hizmet vermeyen genci sosyal medyada rencide etmek istedi.

“BİR DAHA Kİ SEFERE POLİSLERİ ARAYACAĞIM”

Starbucks çalışanını şikayet eden Amber Lynn Gilles adlı müşteri, sosyal medyada paylaştığı mesajında, “İşte karşınızda Starbucks’tan Lenin, maske takmadığım için bana hizmet etmeyi reddetti. Bir daha ki sefere polisleri arayacağım ve yanımda doktor reçetesi getireceğim” dedi.

Ancak genç müşteri beklediği desteği alamadığı gibi birçok kişi, kuralları uyguladığı için çalışanı eleştiren kadına tepki gösterdi.

Euronews’deki habere göre, Amber Lynn Gilles daha sonra paylaştığı bir başka videoda, “olaydan sonra ölüm tehditleri aldığını” ileri sürerek yardım kampanyasından bir pay hak ettiğini iddia etti ve kampanyayı başlatan kişi hakkında hakaret davası açacağını söyledi.

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Son güncelleme: 20:07 27.06.2020
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