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Merkel’den şok açıklama: Nüfusun çoğuna virüs bulaşacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugünkü grup toplantısında Corona virüsüyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Almanya’da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak" dedi.

Ali GÜLEN
20:49 -
Haberler Dünya
Merkel’den şok açıklama: Nüfusun çoğuna virüs bulaşacak

Angela Merkel’in bu açıklamalarından önce Almanya’da uzmanlar, Alman toplumunun büyük bir kesimine virüsün bulaşabileceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Almanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve diğer uzmanlarla toplantı gerçekleştiren Merkel, insanların bir araya gelecekleri kalabalık tüm toplantıların iptal edilmesi yönünde görüş bildirmişti.

Merkel’in bu açıklamalarının ardından Almanya’da, 1000'den fazla kişinin toplanacağı etkinliklerin iptal edilmesi istendi.

28 BİN EKSTRA YATAK

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, Merkel'in sözlerini doğrulayarak, Almanya halkının yüzde 60 ile 70'inin Corona virüsünün bulaşacağını, birçoğunun ise virüsü taşıdığından haberi olmayacağını söyledi.

Spahn açıklamalarının devamında “Virüsü kapanların yüzde 80'i bunu sorunsuz atlatabilir. Ancak 65 yaş ve üzerindekiler de sorun olabilir. Bunun için ekstra 28 bin yatak ayırdık” ifadesini kullandı.

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, bugüne kadar 4 binden fazla insanın ölümüne, 115 binden fazla insanın ise karantina altına alınmasına neden oldu.

Almanya’da ise Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi karantina altına alındı.

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Son güncelleme: 20:53 10.03.2020
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