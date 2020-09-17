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MSB açıkladı! Tatbikata Yunanistan da katılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balkan ülkeleri özel kuvvetler tatbikatıyla ilgili açıklama yaptı. MSB, Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katıldığı tatbikatla ilgili "14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya’da icra edilmektedir" dedi.

Sozcu.com.tr
18:05 -
Haberler Dünya
MSB açıkladı! Tatbikata Yunanistan da katılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı ile ilgili açıklama yaptı.

Tatbikata Yunanistan’ın da katıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya'da icra edilmektedir.

* Tatbikatın maksadı; Balkan ülkelerinin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekât icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir.

* Romanya Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilmekte olan tatbikata Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından; 1 özel kuvvet timi, 1 karargâh personeli olmak üzere toplam 12 personel ile katılım sağlanmaktadır.

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