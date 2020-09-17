MSB açıkladı! Tatbikata Yunanistan da katılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı ile ilgili açıklama yaptı.

Tatbikata Yunanistan’ın da katıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya'da icra edilmektedir.

* Tatbikatın maksadı; Balkan ülkelerinin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekât icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir.

* Romanya Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilmekte olan tatbikata Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından; 1 özel kuvvet timi, 1 karargâh personeli olmak üzere toplam 12 personel ile katılım sağlanmaktadır.