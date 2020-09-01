Muhaliflere önce zehir sonra dayak

Rusya'da muhaliflere yönelik saldırılar artıyor. Son kurban Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gazeteci Yegor Şukov oldu. 22 yaşındaki gazeteci, pazar günü yaptığı radyo programının ardından başkent Moskova'daki evine döndüğü sırada, kapısında pusu kuran kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, yediği yumrukların etkisiyle yere düşen Şukov'un kafasını tekmeledi. Yüzünde derin yaralar oluşan ve beyin sarsıntısı geçiren Şukov, hastaneye kaldırıldı.

ZEHİRLENEN LİDERİN DURUMU AĞIRLAŞTI

Rusya'nın önde gelen muhalif isimlerinden Aleksey Navalni, geçen ay fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Avukatı, Navalni'nin içtiği çaya atılan zehirle öldürülmek istendiğini öne sürmüştü. Navalni'nin tedavi için götürüldüğü Almanya'daki doktorlar, muhalif liderin durumunun ağırlaştığını açıkladı.