Ne seçim ne de corona… ABD’nin gündemi Amy Coney Barrett!

ABD’de 3 Kasım’daki Başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken, ülkenin gündemini değiştiren bir olay yaşandı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg’un 18 Eylül’de hayatını kaybetmesi, tüm dengeleri değiştirdi.

87 yaşındaki Ginsburg’un pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirmesiyle 27 yıldır görev yaptığı Yüksek Mahkeme’de bir koltuk boş kaldı. Pek çok ankette Demokrat rakibi Joe Biden’ın gerisinde gösterilen ABD Başkanı Donald Trump’a da böylelikle adeta bir piyango vurmuş oldu.

Trump, görev süresinin dolmasına kısa süre kala Ginsburg’un yerine aday gösterme fırsatı elde etti. Ancak Demokratlar başta olmak üzere pek çok isim bu duruma karşı çıkıyor. Aday gösterilecek kişinin seçimlerden sonraya bırakılması istenirken, Trump’ın buna pek de kulak astığı söylenemez.

Corona virüsü nedeniyle pek çok eyalette posta yoluyla oy kullanılmasına olumsuz yaklaşan Trump, seçimlere hile karışacağını savunarak ertelenmesini bile istemişti. ABD basını olası bir ihtilaf durumunda seçim sonuçlarının Yüksek Mahkeme’ye taşınacağını, Trump’ın göstereceği adayın da bu nedenle kritik önem taşıdığını vurguluyor.

SEÇİLMESİ KESİN GİBİ



Medyaya yansıyan haberlere göre Başkan Trump’ın aday göstereceği isim de şekillendi. İddialara göre Trump’ın bugün ismini açıklayacağı aday muhafazakar kesimin sevdiği bir isim olan 48 yaşındaki yargıç Amy Coney Barrett. Cumhuriyetçilerin 53’e 47 üstünlüğü bulunduğu Senato’da Barret’ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİNCİ KADIN OLACAK



Böyle bir durumda Yüksek Mahkeme’deki denge muhafazakarlar lehine 6-3 olarak şekillenecek. Barret seçilmesi halinde Yüksek Mahkeme’de görev yapan beşinci kadın olacak. Yüksek Mahkeme’deki yargıçlar yaşamları boyunca görevlerini sürdürüyor.