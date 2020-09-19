Hayatı Hollywood filmlerine konu olmuştu! ‘Eşitlik Savaşçısı’ Ginsburg hayatını kaybetti

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’ın 1993’te onu Yüksek Mahkeme yargıçlığına atamasından sonra 27 yıldan fazla bir süre görev yapan Ginsburg, mahkemenin liberal seslerinden biriydi.

Harvard ve Columbia hukuk fakültesini yüksek dereceyle bitirdikten sonra hiçbir hukuk firmasında işe alınmadı. Bunun yerine, kariyerine Rutgers Üniversitesi hukuk fakültesinde cinsiyet ayrımcılığı yasasına odaklanarak öğretmenlik yaptı.

‘Eşitlik Savaşçısı’ olarak bilinen Ginsburg, 1970’lerde Yüksek Mahkeme önünde öne çıkan cinsiyet ayrımcılığı davalarını tartıştığında ve kazandığında kadın hakları savunucusu olarak isim yaptı.

ÖZEL TÖREN DÜZENLENECEK

1996 yılında ABD-Virginia arasındaki cinsiyet ayrımcılığı davasıyla ilgili olarak tamamı erkek Virginia Askeri Enstitüsü’nün kadınlara izin vermesi gerektiği görüşünü yazdı. Ginsburg'un için özel cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.

Ünlü oyuncu Felicity Jones’un Ginsburg ve Armie Hammer’ın kocası Martin Ginsburg’u canldırdığı ‘On the Basis Of Sex’ filmiyle Ginsburg’un hayatı beyaz perdeye yansıtılmıştı.