Papa’dan bir ilk: Uygur Türklerini gündeme getirdi

Papa’nın sözleri, gelecek hafta yayımlanacak olan “Hayal Edelim: Daha İyi Bir Geleceğe Giden Yol” isimli kitapta yer alıyor. İngiliz gazeteci-yazar Austen Ivereigh tarafından Papa ile yapılan söyleşilerden oluşan kitap, corona virüsü salgını sonrasında daha adil bir dünya kurma yolları üzerine odaklanıyor.

İtalyan ve dünya basınında kitaptan yapılan alıntılara göre Papa Francis kitapta, dünya genelinde dini azınlıkların maruz kaldığı baskılardan söz ettiği bölümde Müslüman Uygur Türklerine de değindi. Papa, “Zulüm altındaki halkları sık sık düşünüyorum: Arakanlı Müslümanlar, zavallı Uygurlar, Yezidiler… IŞİD’in onlara yaptığı gerçekten zalimceydi. Ya da Mısır’da, Pakistan’da kilisede dua ederken patlayan bombalarla öldürülen Hristiyanlar…” ifadesini kullandı.

ÇİN’DEN JET YANIT GELDİ

Papa daha önce Arakanlı Müslümanlar ve Yezidilerin durumuna birçok kez dikkat çekse de Uygurlardan açık şekilde bahsetmemişti. Vatikan’a yakın kaynaklar Papa’nın bu tutumunu, Vatikan-Çin ilişkilerinin hassasiyetiyle açıklıyordu.

Papa’nın Müslüman Uygur Türklerinin zulüm altında olduğunu söylediği ortaya çıkınca Çin’den hızla tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, “Papa Francesco’nun Uygurlarla ilgili sözleri tamamen asılsızdır” dedi. Zhao, Çin’in “etnik azınlıkların haklarını yasalara uygun biçimde koruduğunu” söyledi. (BBC Türkçe)

