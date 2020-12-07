Putin’den Avcı talimatı: Derhal bitirin

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı elde ettiği tarihi başarıda büyük rol oynayan Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları Rusya’nın savunma sistemlerinin yetersizliğini ortaya koydu. Türk İHA’lara ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Savunma Bakanlığı’na “Avcı” adını verdiği saldırı İHA’larının en kısa zamanda hazırlanması için “Çok uzadı, derhal bitirin” talimatını verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı “Avcı” adı verilen saldırı İHA sistemlerinin en kısa sürede tamamlanması için askeri personele talimat verdiği ifade edildi. Öte yandan “Okhotnik” isimli İHA’ların Rus ordusuna teslimi belirlenen tarihe göre 2024 yılında başlayacaktı.

TÜRK SİHALARI RUS BASININDA GÜNDEM OLMUŞTU

Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu” yorumuna yer verdi. Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan’ın tankları İHA’lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor diye konuştu.