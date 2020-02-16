Ruhani’den ABD’ye sert mesaj: İran olmadan imkansız!

Hasan Ruhani açıklamasında ülkesinin Orta Doğu'da güvenliğin sağlanmasındaki yardımının hayati olduğunu söyledi.

“İran baskı altında asla müzakere yapmayacak” diyen Ruhani, “Amerika'nın baskısına asla boyun eğmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

“BAŞARISIZLIĞA MAHKUM”

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Ruhani, “Düşmanımız baskısının etkisiz olduğunu çok iyi biliyor, Amerika'nın İran'a yönelik maksimum baskısı başarısızlığa mahkum” dedi.

Hasan Ruhani, “Ortadoğu'da Körfez'de güvenliği ve istikrarı İran'ın yardımı olmadan sağlamak imkansız” ifadelerini de kullandı.

İran Cumhurbaşkanı bazı ülkelerin Suudi Arabistan'dan kendilerine mesaj ilettiğini, Suudi Arabistan'la çözülemeyecek sorunları olmadığını vurguladı.

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‘ABD, RİYAD’A BASKI YAPIYOR’ İDDİASI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika operasyonunda öldürülmesinin ardından Riyad'ın kendileriyle temasa geçtiğini, İran'ın karşılık vermesi üzerine de bu iletişimin sona erdiğini kaydetti. Zarif, Amerika'nın Riyad'a baskı yaptığını iddia etti. Zarif'in açıklamaları Suudi Dışişleri Bakanı tarafından reddedildi.

İran ile Amerika arasındaki ilişkiler Trump yönetiminin 2018'de, Batılı ülkelerle Tahran arasında 2015 yılında varılan anlaşmadan çekilmesinin ardından gerilmişti.

Ocak ayında Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerikan hava operasyonunda öldürülmesinin ardından ise ilişkiler iyice gerilmiş, Tahran karşılık olarak Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üsse füze saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda can kaybı olmamıştı.