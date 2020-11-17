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Genç mankenden ünlü modacıya rekor dava

Rus manken Anastassia Khozissova, ünlü modacı Ralph Lauren'in hayatının anlatıldığı HBO dizisi "Very Ralph"ta fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı için dava açtı. Genç manken 20 milyon dolar tazminat istediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:35, 17/11/2020
Haberler Dünya
Genç mankenden ünlü modacıya rekor dava

ABD’nin ünlü modacılarından biri olan Ralph Lauren zor günler yaşıyor… Bir dönem Lauren’in ilham perisi olarak tanınan fakat şirket içindeki yolsuzlukları ifşa ettikten sonra ünlü modacıyla yolları ayrılan Anastassia Khozissova, Ralph Lauren’e dava açtı.

Bir dönem ünlü atlet Oscar Pistorius ile de birlikte olan Khozissova, HBO’da yayınlanan ve Ralph Lauren’i anlatan “Very Ralph” isimli belgeselde fotoğraf ve görüntülerinin izinsiz kullanıldığını iddia etti. Khozissova, 20 milyon dolar tazminat istemiyle dava açtı.

Ünlü manken, son dönemde gıda sektörüne adım attı.

Belgeselde genç mankenin fotoğraflarının Ralp Lauren’in Moskova ve New York’taki mağazalarında yer aldığını iddia ederken, “Ralp Lauren ya da HBO, fotoğraflarımı ya da video çekimlerimi benim yazılı iznim olmadan kullandı” dedi.

Khozissova ile Ralph Lauren’in ortaklığı 2014 yılında sona ermişti.

ABD dava dizisi Dolar Moskova New York
Yayınlanma Tarihi:07:32,
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