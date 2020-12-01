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Rusya’ya ait diplomatik araca bombalı saldırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan’da Rusya’ya ait olan diplomatik araca bombalı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Güncellenme: 22:34, 01/12/2020
Haberler Dünya
Rusya’ya ait diplomatik araca bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rusya Büyükelçiliği'ne ait diplomatik araç seyir halindeyken bombalı saldırıya uğradı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “1 Aralık'ta Rusya Büyükelçiliği'ne ait diplomatik araç büyükelçilik yakınındaki yoldan geçtiği sırada el yapımı bomba patlatıldı” dedi.

Foto: İHA

Afganistan'da görev yapan Rus diplomatların patlama ile birlikte sarsıntı geçirdiğini fakat sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Zaharova, “Ön bilgilere göre saldırının hedefi Rus diplomatik aracının önündeki Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetlerine bağlı askerlerin taşındığı askeri kamyonet gibi görünüyor. Fakat bu saldırıda Rus diplomatlara yönelik saldırı ihtimali de gözardı edilmemeli” ifadelerini kullandı.

Afganistan tarafına çağrıda bulunan Zaharova, saldırının kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve Rus diplomatlara yönelik güvenlik önlemlerin arttırılmasını talep etti. (İHA)

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