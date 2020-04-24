Sağlık çalışanlarından tepki çeken akım: Gidin kanser hastalarını kurtarın

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere’de tartışmalar bir türlü dinmiyor. Tıbbi ekipman yetersizliklerinin sık sık gündeme geldiği ülkede kimi sağlık çalışanları çöp poşeti ve yağmurluk giyerek görev yaparken, uzun çalışma saatleriyle de meslek hayatlarının en zor günlerini geçiriyor.

Alkışlarla destek verilen sağlık çalışanları, son günlerde kendi aralarında da bir akım başlattı. TikTok’ta videolar paylaşan doktor ve hemşireler hastane koridorlarında dans ederken görülüyor. Ülkede bu zor günlerde morale ihtiyacı olan sağlıkçıların videolarını neşeli bulanlar kadar tepki gösterenler de oldu.

Daily Mail’in haberine göre bir sosyal medya kullanıcısı kardeşinin Londra’daki bir hastanede görevli olduğunu ve 14 saat aralıksız çalıştığı için böyle şeyler yapmaya vakti olanları eleştirdi.

Bir başka kullanıcı ise kanser hastalarının tanı ve tedavilerinde salgın nedeniyle aksamalar olduğunu öne sürerek, dans etmeye vakti olan çalışanların onlarla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

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