Şam’da yangın: Petrol boru hattında patlama yaşandı

Suriye’nin başkenti Şam'daki elektrik santralinde yangın çıktı. Pek çok bölgeye elektrik sağlayan santral alev alev yandı. Yangın sonucunda ülkenin pek çok bölgesinde elektik kesintisi yaşanıyor. Olayın ardından gökyüzü dumanlarla kaplandı. Olayda yaralı ve ölü olmadığı öğrenildi.

Yerel kaynaklar, elektrik santralinde meydana gelen yangın öncesinde Şam'a bağlı Al-Dumayr ve Adra kasabaları arasında bulunan Arap Doğal Gaz Boru Hattı'nda patlama yaşandığını öne sürdü. Boru hattında yaşanan patlamanın terör örgütleri tarafından gerçekleştirmiş olabileceği ifade edildi.

ABD’nin Suriye’den Sorumlu Temsilcisi James Jeffrey ise patlamayı yakından takip ettiklerini duyurdu. Jeffrey, “Bu patlamanın IŞİD’in saldırısı sonucunda olduğundan çok eminiz” ifadesibni kullandı.