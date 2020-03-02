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Son dakika… ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş mülteci açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer dün gece Yunan basınına konuştu. Türkiye-Yunanistan sınırı ile ilgili açıklamalarda yapan yetkili, "ABD, Yunanistan'ın sınırını koruma hakkını tanıyor" dedi.

Sozcu.com.tr
10:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş mülteci açıklaması

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonu Ekathimerini, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin açıklamalarına yer verdi. Haberde ismini açıklamayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Hellas Journal isimli Yunanca yayın yapan medya kuruluşuna konuştuğu belirtilirken yetkili, “ABD, Yunanistan’ın kendi sınırlarını koruma hakkını tanıyor. Yaşananların farkındayız ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

İsmini açıklamayan yetkili, hem Atina hem de Ankara’ya itidal çağrısında bulunurken, “Uluslararası kanunlar altında, uluslararası insan hakları kanunları ve uluslararası mülteci yasaları altında taraflar çalışmalarına devam etmeli” ifadesini kullandı.

ABD Ankara Dışişleri Bakanlığı İngilizce son dakika Türkiye Yunanca Yunanistan
Son güncelleme: 10:10 02.03.2020
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