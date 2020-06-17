Son dakika… ABD’de şok: Polisler istifa etmeye başladı

ABD’nin Minneapolis kentinde 3 hafta önce bir polisin boğazını diziyle sıkarak öldürdüğü George Floyd’un ardından başlayan gösterilerle ilgili flaş bir detay ortaya çıktı.

ABD polisinin göstericilere sert müdahalesi, sistematik ırkçılık ve ABD Başkanı Donald Trump’ın olayları körükleyen mesajları üzerine ülke genelinde çok sayıda polisin görevini bıraktığı açıklandı.

CNN, gösterilerin etkisini yitirmesiyle birlikte birçok polis teşkilatının eleman bulmada sorun yaşadığını ve bölgelerde kriz yaşandığını aktardı.

CHAUVIN’İ MEKTUPLA ELEŞTİRDİLER

George Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis’te en az 7 polisin istifa ettiği açıklandı. Belediye sözcüsü yaklaşık 6 polis memurunun da görevini bırakma sürecinde olduğunu duyurdu. Minneapolis’teki 14 polis memurunun, ikinci derece cinayetle yargılanan eski ekip arkadaşları Derek Chauvin’i eleştirdikleri bir mektup yazdıkları da ortaya çıktı.

Mektupta, “Derek Chauvin bir insan olarak başarısız oldu ve George Floyd’un canını aldı. Biz böyle insanlar değiliz” ifadesi kullanıldı.

Atlanta’da gösterilerin başlamasıyla birlikte 19 polis memurunun görevinden ayrıldığı açıklanırken, geçen hafta sonunda Rayshard Brooks’un öldürülmesi sonrasında istifaların arttığını duyurdu. Atlanta polisi bu ay içerisinde 8 polis memurunun istifa ettiğini duyurdu. Atlantalı yetkililer, “Ortalama olarak 2020’nin her ayında 2 ile 6 polis memuru görevini bıraktık” dedi.

Güney Florida’da ise 10 polis memuru hem görevini bıraktı hem de bünyesinde bulundukları özel silahlı SWAT timinden de istifa etti. CNN’in ele geçirdiği belgelerde bu polis memurları bir mektup yazarak, “Taktiklerimizin politize olmasından dolayı rahatsız olduğumuz için görevi bırakıyoruz” ifadesini kullandı.

New York, Buffalo’da iki polis memurunun 75 yaşındaki yaşlı bir göstericiyi kameralar önünde darp etmesinin ardından yaklaşık 60 polis memuru görevini bırakma kararı aldı.

CNN’in haberinde toplamda 57 polis memurunun istifa ettiği açıklandı. Fakat bu istifanın gerekçesi diğerlerinden farklı… Zira Buffalo Polis Derneği Başkanı John Evans’ın açıklamasına göre istifa kararı alanlar, “Sadece görevini yapan memurların maruz kaldığı tavırdan” rahatsız oldukları için istifa etme kararı aldı.