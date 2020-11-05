Son dakika… ABD’deki başkanlık seçiminde son durum: Trump’ı tek senaryo kurtarıyor

Sadece ABD’nin değil bütün dünyanın gözü ve kulağı ABD’deki sandıklardan çıkacak sonuca kilitlenmiş durumda…

Oy sayım işlemi bazı eyaletlerde devam ederken şu ana kadar açılan sandıklara göre Demokratlar’ın adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden hem oyların büyük bir bölümünü aldı hem de başkanlık yolunu açan Seçiciler Kurulu’na gönderilecek delege sayısında önde. Fakat 270 delegeye ulaşması gereken Biden şu an 264 delegeye sahip.

Michigan ve Wisconsin’deki zaferinden sonra ve Trump’ın da Maine’den tek bir temsilci hakkı elde etmesiyle birlikte durum 264-214’e geldi. Geriye kalan dört kritik eyalet ise seçimin sonucunu belli edecek. Oy sayma işlemlerinin devam ettiği Nevada, Kuzey Carolina, Georgia ve Pennsylvania’dan çıkacak sonuçlar yeni başkanın kim olduğunu ortaya koyacak.

Cumhuriyetçilerin adayı olan ve son 4 yıldır ABD’yi daha önce eşi benzeri şekilde görülmemiş bir şekilde kutuplaştırarak yöneten ve her açıklaması olay olan Donald Trump ise Biden’ın gerisinde kaldı. Şu an açılan oylara göre Trump 214 delege gönderme hakkına sahip. Fakat çok kritik eyaletlerde henüz sonuçlar açıklanmadığı için teknik olarak Trump’ın yine başkanlık koltuğuna oturması için bir senaryo bulunuyor.



TEK SENARYO TRUMP’I KURTARIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın mevcut durumda tekrar başkan olması için önünde tek bir senaryo var… O da Trump’ın Georgia eyaleti ile birlikte geride kalan bütün eyaletleri kazanması.

ABD Başkanı Trump, Pennsylvania, Georgia, Kuzey Carolina ve Nevada’yı kazanmak zorunda.

JOE BIDEN’IN İHTİMALLERİ DAHA ÇOK

Joe Biden ise bu eyaletlerden herhangi birini kazansa ABD Başkanlığı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

Fakat Biden için en net yollardan biri 20 delegeye sahip olan Pennsylvania’yı almak olacak. Pennsylvania’yı kazanamaması durumunda Biden’ın Nevada’yı kazanması yetiyor. Fakat Nevada’da 6 delege olduğu için bu zafer Biden’ın seçimi ucu ucuna kazanması anlamına gelecek.

Tabii yukarıdaki senaryolar tamamen demokratik bir şekilde verilmiş oyların sayımı ile gerçekleşecek. Eğer Trump daha önce de sık sık dile getirdiği “Avukat ordusuyla” seçimlere müdahale ederse yukarıdaki senaryoların pek bir kıymeti kalmayacak.

PEKİ OY SAYIM İŞLEMİ NEDEN BU KADAR UZUN SÜRDÜ?

Başta corona virüsü salgını olmak üzere birçok farklı etmen yüzünden seçmenin büyük bir bölümü oyunu posta ile göndermeyi tercih etti… 2016’daki seçimlerde oyların yüzde 34’ü posta yoluyla oyunu kullanırken bu seçimlerde bu sayı yüzde 68 seviyelerine çıktı.

Posta yoluyla oy kullananların sayısı artınca bu oyları sayma işlemi de uzun sürdü. Zira bu şekilde oy verenlerin ve tanıklarının imzaları ve adresleri kontrol ediliyor. Bu doğrulama süreci normal oy pusulasından daha uzun sürdüğü için oy sayım işlemi daha yavaş ilerliyor.

Pennsylvania’da yetkililer yerel saate göre Çarşamba günü bir sonucun açıklanabileceğini duyurdu. Nevada’da da yetkililer sonuçların Perşembe öğle saatlerine kadar açıklanmayacağını açıklamıştı.

OYLAR DOĞRUDAN TRUMP VE BIDEN'A GİTMİYOR

ABD Başkanı'nı belirleyecek Seçiciler Kurulu'na şu anki mevcut oy durumuna göre daha fazla temsilci gönderen Biden, kritik eyaletleri aldı. Ülkede en fazla oyu alan değil, en fazla delegeyi kazanan aday başkanlık koltuğuna oturuyor.

ABD’de yapılan seçimlerde oylar aslında doğrudan adaylara gitmiyor. Ülkedeki sisteme göre oylar Seçiciler Kurulu (Electoral College) isimli 538 seçici üyenin seçimi için kullanılıyor. Oylar her eyaletin kotası olan seçici kurul üyesi için gidiyor. Bu sayı da her eyaletin Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki kişi sayısına eşittir.

Seçiciler Kurulu’na en çok seçici gönderen eyaletler California (55), Teksas (34), New York(31), Florida (27), Illinois (21) ve Pensilvanya’dır (21). Sadece 3 üye gönderebilen eyaletler ise Alaska, Montana, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Delawere, Vermont ve Wyoming’dir.

Fakat özel bir statüsü olan Washington DC, senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi bulundurmadığı için Seçiciler Kurulu’na en az üye gönderen eyalet kadar üye göndermesine izin verilmiştir. Dolayısıyla toplamda 8 eyaletten 3 Seçici Kurulu üyesi çıkar.

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