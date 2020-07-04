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Son dakika… ABD’nin Florida eyaletinde vaka rekoru!

ABD'nin Florida eyaletinde 24 saatte yapılan testler sonucunda 11 bin 458 kişide corona virüsü tespit edildi. Eyalette ikinci kez vaka sayısı on bini geçti ve yeni bir rekor kırdı.

17:48 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’nin Florida eyaletinde vaka rekoru!

Florida eyaletinde yaz döneminin gelmesiyle birlikte dolan plajlar ve oteller salgının yayılmasını hızlandırdı.

ABD dünya sıralamasında salgından en çok etkilenen ülkeler arasında zirvede bulunurken ülkenin yalnızca bir eyaletinde günlük 11 bin vaka tespit edilmesi endişeleri artırdı.

Florida’da son 24 saat içinde 11 bin 458 vaka tespit edildi.

Eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı ise yaklaşık 3 bin 700.

26 binden fazla kişi ise tedavi edilmiş durumda.

Salgının ilk gününden itibaren Florida’da 178 binden fazla vaka tespit edildiği belirtiliyor.

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ABD Corona son dakika
Son güncelleme: 17:52 04.07.2020
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