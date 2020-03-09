Son dakika… Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İsveçli aktör uluslararası ölçekte şöhrete kavuşmadan önce Ingmar Bergman’ın filmleriyle adından söz ettirmeye başlamıştı.

İsveçli yönetmen Bergman’ın 1957 yapımı “The Seventh Seal” (Yedinci Mühür) filminde, Max von Sydow’ın Ölüm’le satranç oynadığı sahne, sinema tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Ünlü yıldız, George Stevens’ın yönettiği “The Greates Story Ever Told” (1965) filminde İsa Peygamber’i oynamıştı. Max von Sydow, ABD’li yönetmen William Friedkin’in “The Exorcist” (Şeytan) filminde rahip olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Max von Sydow son olarak 2011 yapımı “Extremely Loud and Icredibly Close” (Aşırı Gürültülü ve İnanılmaz Yakın), 2015 yapımı “Star Wars: The Force Awakens” (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor” filmlerinde rol almıştı.

Dünyaca ünlü aktör, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Game of Thrones” (Taht Oyunları) dizisinde, Üç Gözlü Kuzgun karakteriyle ekranlarda boy gösterdi.

Max von Sydow, ilki 1998 yılında “Pelle the Conqueror” filmiyle En İyi Erkek Oyuncu, ikincisi ise “Extremely Loud & Incredibly Close” filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında Oscar’a aday gösterilmişti.