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Son dakika… Avrupa Parlamentosu Brexit’i onayladı!

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını gerektiren Brexit sürecinde sona gelindi. Avrupa Parlamento'sunda yapılan Brexit oylamasında 621 evete karşı 49 hayır oyu kullanıldı. İngiltere, anlaşmanın AP'de de kabul edilmesinin ardından cuma günü AB'den resmen ayrılmış olacak.

20:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Avrupa Parlamentosu Brexit’i onayladı!

İngiltere’de erken seçimlere gidilmesine neden olan Brexit anlaşmasını, İngiliz parlamentosu ve Kraliçe Elizabeth’in ardından Avrupa Parlamentosu da onayladı.

621’e 49 oyla kabul edilen çıkış süreci anlaşmasına 13 parlamenter de çekimser oy verdi.

İngiliz basını tarafından anlaşmanın AP tarafından onaylanmasının formalite olduğu ifade edilirken ülkenin cuma günü resmen AB’den ayrılacağı belirtiliyor.

Ayrılık süreciyle ilgili birçok ticari anlaşmanın AB ile görüşülmesi ise daha ileri bir tarihe ertelenmiş durumda.

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Son güncelleme: 21:02 29.01.2020
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